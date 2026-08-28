Kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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Tatil için gittikleri Antalya'dan Ankara'ya dönerken Akseki'de meydana gelen trafik kazasında 47 yaşındaki sınıf öğretmeni İlknur Aydoğan hayatını kaybetti. Eşi Murat Aydoğan ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı. Aydoğan'ın cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi.

Tatil için geldikleri Antalya'dan eşi Murat Aydoğan'ın kullandığı otomobille Ankara'ya dönüş yolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 47 yaşındaki sınıf öğretmeni İlknur Aydoğan, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İlknur Aydoğan için Nevşehir Süleyman Köybaşı Külliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kazada yaralanan eşi Murat Aydoğan, oğlu, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydoğan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Uçhisar beldesinde toprağa verilmek üzere yakınlarınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Tatil dönüşü feci kaza

Kaza, Antalya'nın Akseki ilçesi Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkisinde 2 gün önce meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen Aydoğan ailesi, Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı. Murat Aydoğan'ın kullandığı Peugeot marka 66 AEL 770 plakalı otomobil, Püser Boğazı mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yolun sağ tarafındaki dağlık ve taşlık alana çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Murat Aydoğan ile 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlknur Aydoğan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Nevşehir, Aydoğan, Antalya, Trafik, Ankara, Tatil, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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