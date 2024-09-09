Tatvan'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Tatvan'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Bu yıl toplam 2 bin 481 yeni öğrenci kayıt yaptırırken, öğrencilerin sayısı 25 bine ulaştı. Okul bahçelerinde toplanan öğrenciler ve veliler, yeni dönemi heyecanla karşıladı. Açılış programı, Ovacık'taki şehit askerler için saygı duruşuyla başladı. Tatvan'daki eğitim kurumları, daha nitelikli bir eğitim hedefiyle çeşitli projeler geliştirmeye devam edecek.

09.09.2024 21:47
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Tatvan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk zili bugün çaldı.

Tatvan genelinde bu yıl toplam 2 bin 481 yeni öğrenci kayıt yaptırırken, ilçedeki toplam öğrenci sayısı ise 25 bine ulaştı. Okul bahçelerinde sabah erken saatlerde toplanan öğrenciler ve veliler, yeni dönemin başlamasını heyecanla karşıladı. Özellikle eğitim hayatına yeni adım atan 1. sınıf öğrencileri ve aileleri için bugün ayrı bir anlam taşıdı. Diğer yandan, bir üst sınıfa geçen öğrenciler arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken, öğretmenler de öğrencilerini karşılayarak yeni döneme hazır olduklarını gösterdi.

Açılış programı dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte öğrenciler yeni ders yılına başladı.

Tatvan'daki eğitim kurumları, bu yıl da öğrencilerine daha nitelikli bir eğitim sunmayı hedefliyor. Öğrenci sayısındaki artışla birlikte okul yönetimleri, eğitim kalitesini artırmak adına çeşitli projeler ve programlar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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