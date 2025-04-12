Tatvan'da Gazze Saldırılarına Protesto

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Tatvan İbadullah Camii'nde kılınan yatsı namazı ve yapılan duaların ardından cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Filistin Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Dualar ve sloganlarla ilerleyen grup, Filistin Parkı'na ulaştıktan sonra burada bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını platform adına Mücahid Naser okudu. Naser, Gazze'de yaşanan sivil ölümlerin bir insanlık dramına dönüştüğünü belirterek, uluslararası kamuoyuna İsrail'e karşı daha etkili ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Naser, "Firavun'un zulmü nasıl sona erdiyse, zalimler de mağlup olacaktır. Bu meydanda olmak bizim için bir şereftir. Zulüm hiçbir zaman ebedi olmamıştır, direnenler ise asla yenilmemiştir. Bu davada yalnızca dua etmek yetmez; sosyal medya aracılığıyla işgali ifşa etmeli, işgalcinin destekçileri teşhir edilmelidir. Allah'ın yardımı yakındır, Filistin asla yalnız değildir ve Kudüs özgür olana kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.

Açıklamanın ardından Fatih Ulugöl tarafından dua okundu. Filistinli Alimler Birliği'nin çağrısıyla, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında saat 22.00'de 1 dakikalık toplu tekbir getirildi. - BİTLİS