Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde açıklama yaptı

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Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 28 Şubat 1997 tarihinde ordu tarafından demokrasiye yapılan ve adı Post Modern darbe olarak tarihe geçen darbenin yıldönümünde açıklama yaptı.

Başkan Adayı Tavlaşoğlu, açıklamasında bin yıl devam edecek denilen darbenin sonuçlarının hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizdi.

Tankların Ankara sokaklarında yürütülmesiyle başlayan 28 Şubat darbesiyle hakların gasp edildiğini ifade eden Tavlaşoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. "Demokrasiyi postallarıyla çiğnediler. Hakları gasbettiler. Hafızalardan silinmeyecek izler bıraktılar. "Bin yıl sürecek" dendi ama öyle olmadı. Seçim sonrası Erbakan ve Partisi için kolay olmadı. Artık en çok duyulan kelime irticaydı. Fişlemeler yapılıyor, başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor, ikna odalarında aşağılanıyordu. Sonrasında çok şükür Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile benzer darbe girişimlerinin önüne geçildi. 15 Temmuz 2016 yılına kadarda sürekli olarak halkımızın geleceklerine ipotek koyma girişimleri devam etti. Halkımız Başbakanların darağaçlarında şehit edildiği günleri hiçbir zaman unutmadı. Bizlerde bunları her daim diri tutup tarihten ders alarak benzer eylemlere müsaade etmeyeceğiz." - ERZURUM