Tavşanlı MTAL\'de 55. kuruluş yıl dönümünde vefa buluşması düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla "Vefa Buluşması" programı düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda, yarım asrı aşkın eğitim geçmişine katkı sunan öğretmenler, idareciler, personeller ve öğrenciler bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 55. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı ve Okul Müdürü Harun Alparslan katıldı.

Programa ayrıca okulda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan öğretmen ve personeller, farklı okullara tayin olan eski eğitimciler ile hayatını kaybeden öğretmenlerin aileleri de iştirak etti.

"Vefa" temasıyla gerçekleştirilen buluşmada, okulun 1971 yılında başlayan eğitim yolculuğu ve bu süreçte görev yapan eğitimcilerin emekleri ön plana çıktı.

"Aynı çatı altında bulunmak tarifsiz bir gurur"

Programın açılış konuşmasını yapan Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, 1971 yılında başlayan köklü eğitim yolculuğunun bir parçası olmaktan ve aynı okulun mezunu olarak yıllar sonra yeniden yuvasına dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yıllar sonra kıymetli öğretmenleriyle bir araya gelmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Demir, okul sıralarında yaşadığı hatıraları yeniden hatırladığını ifade etti.

Demir, "Yıllar sonra kıymetli öğretmenlerimizle yeniden bir araya geldik. Sıralarında oturduğumuz sınıfları, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri, yaşadığımız hatıraları yeniden hatırladık. Hasret giderdik, geçmişi yad ettik. Bir zamanlar bu okulun öğrencisi olarak hayaller kurarken, bugün milletvekili olarak aynı çatı altında bulunmak benim için tarifsiz bir gurur ve vefa duygusudur. Bizlere çalışmayı, üretmeyi ve ülkemize faydalı bireyler olmayı öğreten bütün öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından emekli ve eski görev yapan öğretmenler ile idareciler kürsüye gelerek okulda geçirdikleri yıllara ilişkin hatıralarını anlattı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı, zaman zaman ise tebessümlerin eksik olmadığı programda katılımcılar, geçmişte yaşadıkları hatıraları paylaşarak hasret giderdi.

Program kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar okulun sınıflarını da ziyaret ederek geçmişte eğitim gördükleri ve görev yaptıkları alanları inceledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde, okulun 55 yıllık eğitim hafızası yeniden canlandı.

Şükran belgeleri ve plaketler takdim edildi

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşması, eğitime katkı sunan öğretmen, idareci ve personele Şükran Belgeleri ile plaketlerin takdim edilmesi ve yemek ikramının ardından sona erdi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, okulun bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm idareci, öğretmen ve personele teşekkür edildi. Programda ayrıca hayatını kaybeden öğretmenler ve okul arkadaşları rahmet ve minnetle anıldı.