Tayga'nın Kahramanlığı - Son Dakika
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Tayga'nın Kahramanlığı

Tayga\'nın Kahramanlığı

Muğla NAK ekibi, arama kurtarma köpeği Tayga ile afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

03.03.2025 13:36
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Muğla NAK Arama Kurtarma Ekibi, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ekipte görev yapan arama kurtarma köpeği Tayga, enkaz altındaki kayıplara ulaşma konusundaki yüksek hassasiyetiyle dikkat çekiyor. Eğitmeniyle birlikte birçok zorlu görevde yer alan Tayga, başarılı arama çalışmalarıyla takdir topluyor.

"Maraş depremi sonrası Tayga'nın hikayesi başladı"

Muğla NAK Arama Kurtarma Temsilcisi ve aynı zamanda Tayga'nın eğitmeni olan Pınar Dinlemez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma köpeği yetiştirmeye karar verdiğini belirtti. "Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde görev yaptım. Daha önce bir köpeğimi kaybetmiş ve bir daha sahiplenmeyi düşünmüyordum. Ancak depremde yaşadıklarımız beni bir kez daha harekete geçirdi. Bir arama köpeği yetiştirmeye karar verdim ve bu süreçte Tayga ile yollarımız kesişti" ifadelerini kullandı.

Belçika Malinois cinsi olan Tayga, daha yavruyken belirli testlerden geçirilerek arama köpeği olarak yetiştirilmek üzere seçildi. Merak duygusu, havlama refleksi ve oyuncağa olan ilgisi gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak eğitime başlatıldı.

"AFAD sınavını ilk girişte başarıyla geçti"

AFAD tarafından her yıl Eylül veya Ekim aylarında düzenlenen Köpekli Arama Timleri Sınavı'na katılabilmek için köpeklerin en az 18 aylık olması gerekiyor. Tayga, 2 yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından bu sınava ilk girişte başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Dinlemez, "Tayga'yı eğitirken AFAD birliklerinde eğitim aldık. Bursa, Afyon ve İzmir AFAD ekipleriyle çalıştık, enkaz alanlarında yoğun antrenmanlar gerçekleştirdik. Ayrıca Muğla AFAD da bize büyük destek verdi. Hem operasyonel anlamda hem de eğitim sürecinde önemli katkılar sundular" dedi.

"Kentsel ve Doğal alanlarda Arama Kurtarma görevlerinde yer alacak"

AFAD'ın sertifikalı sınavı ağırlıklı olarak kentsel arama kurtarma üzerine olsa da Tayga, doğadaki kayıp arama operasyonlarında da aktif olarak görev alabiliyor.

Dinlemez son olarak, "Depremlerde yıkılan binalarda, çöken yapılarda, pazaryerlerinde ve ulaşım alanlarında görev alabiliyoruz. Bunun yanı sıra doğada kaybolan bireyleri arama çalışmalarında da Tayga bizimle birlikte sahada yer alıyor. Alzheimer hastaları, yaşlı bireyler veya doğada kaybolan çocukların bulunması için de arama çalışmalarında Tayga'nın hassas burnu devreye giriyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tayga'nın Kahramanlığı - Son Dakika

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