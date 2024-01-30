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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Ofisin çalışmaları ve savunma sanayii yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi\'nin açılışını gerçekleştirdi
30.01.2024 - 12:41,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaretinin ardından Al Reem Adasındaki Tamouh Tower'a geçti. Kurtulmuş, burada ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Ofisin çalışmaları ve savunma sanayii yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

Açılışta, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve davetliler yer aldı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA
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