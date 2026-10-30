TDT 13. Zirvesi\'nde genel sekreterlik Ömüraliyev\'den Azimov\'a devredildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, "Üye ve gözlemci devletlerimizin toplam gayrisafi yurt içi hasılası 2025 yılında 2,4 trilyon ABD dolarını aşmış, toplam ticaret hacmimiz ise 1,27 trilyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Genel sekreterlik görevini devralacak Mirvahid Azimov ise "Faaliyet ve girişimleri somut projelere yönlendireceğim ve kardeşlerimizi daha da kenetlendirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Ankara'da düzenlenen 13. Zirvesi'nde genel sekreterlik görevinde devir teslim süreci öne çıktı. Dört yıllık görev süresini tamamlayan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, teşkilatın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, ekonomik işbirliği, savunma sanayii ve teknoloji alanlarında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirirken, görevi devralacak Mirvahid Azimov ise yeni dönemde stratejik hedeflerin somut projelere dönüştürülmesine ve Türk devletleri arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine öncelik vereceğini belirtti.

Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev, görev süresi boyunca teşkilatın kurumsal yapısının güçlendiğini belirterek, "Genel sekreter olarak görev yaptığım dört yılı geride bırakırken Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleneksel bir istişare ve diyalog platformundan kurumsal yapısı giderek güçlenen, somut sonuçlar üreten ve etkinliği her geçen gün artan bir uluslararası teşkilata dönüşümüne bizzat tanıklık etmiş bulunuyorum. Bugün 2023 yılından bu yana oluşturulan 32 yeni mekanizma da dahil olmak üzere toplam 65 işbirliği mekanizması, üye ve gözlemci devletlerimizin kamu kurumlarını ortak hedefler etrafında buluşturmaktadır" dedi.

Türk dünyasının ekonomik potansiyeline dikkati çeken Ömüraliyev, "Üye ve gözlemci devletlerimizin toplam gayrisafi yurt içi hasılası 2025 yılında 2,4 trilyon ABD dolarını aşmış, toplam ticaret hacmimiz ise 1,27 trilyon dolara ulaşmıştır. Bununla birlikte ülkelerimiz arasındaki ticaret henüz sahip olduğu gerçek potansiyelin gerisindedir" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii ve teknoloji alanındaki işbirliğine değinen Ömüraliyev, "Üye devletlerimizin uzay ajansları tarafından ortaklaşa geliştirilen TDT Küp Uydu Projesi'nin fırlatılmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Aynı zamanda savunma sanayii alanındaki işbirliğimiz, 2027 yol haritasının hazırlanmasıyla daha sistemli ve kurumsal bir temele kavuşmuştur" diye konuştu.

Görevini devredeceği Azimov'a başarılar dileyen Ömüraliyev, "Sahip olduğu tecrübenin ve sorumluluk bilincinin teşkilatımızın önündeki yeni dönemde önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Faaliyet ve girişimleri somut projelere yönlendireceğim"

Genel sekreterlik görevine aday gösterilen Mirvahid Azimov ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e ve adaylığını destekleyen devlet başkanlarına teşekkür ederek, "Bu bana gösterilen yüksek bir güven, aynı zamanda büyük bir şeref ve büyük bir sorumluluk. Teşkilatımız, alışılagelmiş uluslararası yapılardan farklı olarak halklarımızın asırlık hayal ve arzularının somut bir ifadesidir" dedi.

Türk dünyasının küresel ekonomide önemli bir merkez haline gelebileceğini vurgulayan Azimov, "Bugün Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan geniş coğrafi alanımızı, zengin doğal kaynaklarımızı, entelektüel potansiyelimizi ve hızla genişleyen ekonomilerimizi karşılıklı olarak uyumlu hale getirip bölgemizi küresel ekonomik kalkınmanın önemli merkezlerinden biri haline getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Azimov, önceliklerine ilişkin ise "Teşkilatımızın önüne konulan stratejik amaç ve görevleri hayata geçireceğim. Faaliyet ve girişimleri somut projelere yönlendireceğim ve kardeşlerimizi daha da kenetlendirmeye çalışacağım" diye konuştu.