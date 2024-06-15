TDV, Afganistan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelere 13 Bin 300 Hisse Kurban Eti Dağıtacak

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtımı gerçekleştirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Afganistan'daki hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. TDV Afganistan Koordinatörü Orhan Faysal Başaran, Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıklara ilişkin önemli bilgiler verdi. Başaran, kurbanlık hayvanların seçim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "2024 yılı vekaletle kurban programı kapsamında değerli bağışçılarımızın bize teslim etmiş oldukları kurbanları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak üzere Afganistan'dayız. Veteriner hekim kontrolünde kurbanlıkların sağlık ve dini kriterleri açısından seçim sürecini titizlikle yürütmekteyiz. Kurbanlıkların seçiminden sonra Kurban Bayramı'nın birinci günü itibariyle kesimleri gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl Afganistan'da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtmayı planladıklarını ifade eden Başaran, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de 550 adet, Herat'ta 350 adet, Mezar-ı Şerif'te bin adet olmak üzere 1900 adet kurbanımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız" diye konuştu. - ANKARA