Tehlikeli Sosyal Medya Akımları - Son Dakika
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Tehlikeli Sosyal Medya Akımları

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Çocukları tehdit eden sosyal medya akımları, kalıcı yaralanmalara ve ölümlere yol açabiliyor.

14.01.2025 03:23
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Sosyal medyada trend olan akım çocukları tehdit ediyor

BURSA - İzmir'de geçtiğimiz hafta 11 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada trend olan kolonya yakma akımını uygulamak isterken hayatını kaybetmesi, sosyal medyadaki bazı akımlarının çocuklar üzerindeki tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, kolonya yakma akımının hayat boyu kalıcı sakatlıklara, hareket kısıtlığına ve ölümlere yol açabileceğinin altını çizerek ailelerin yanıcı maddeleri çocuklardan uzak tutmaları gerektiğine dikkat çekti.

Ailelerin çocukları tehdit eden bu akımların farkında olmadığını belirten Doç. Dr. Dayı, "Ailelerimiz çocuklarının ellerindeki telefonla arkadaş gruplarıyla paylaştıkları şeyin çok masum olduğunu düşünüyor. Ancak bu sosyal medyadan kaynaklanan taklit etme ve merak duygusunu arttırıcı olaylarda çocuk bunları aynen uygulamaya çalışıyor. Merak ediyor ve video çekmeye çalışıyor. Çakmak nasıl yanıyor. Kolonya dökersek nasıl yanıyor. Kazağınızın bir tarafını çakmakla tutuşturursanız nasıl yanıyor. Bunlar sosyal medyada video olarak gösteriliyor. Çocuk da aynısını tekrar etmek istiyor. Aynısını tekrar ettiği zaman ne yazık ki küçük bir yanıkla kurtulamıyoruz. Oldukça derin ve çok fazla ameliyat yapılmasını gerektirecek sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu hastalarımız kalıcı izler, kalıcı sakatlıklar ve hareket kısıklıklarıyla bize gelmiş oluyorlar" dedi.

Çocuğun merak duygusuna hitap ediyor

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne her ay bu konuyla ilgili ciddi yanıkları olan çocukların geldiğini ve ölümle sonuçlanabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Dayı, "Aileler ve okuldaki öğretmenlerin de bu konuda çok hassas olması ve üzerinde durması gerekiyor. Sosyal medyanın çok masum olmadığını, çocuğun merak duygusuna hitap ettiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız" şeklinde konuştu.

Yanıcı maddeleri çocuklardan uzak tutun

Çocukları tehlikeli akımdan korumanın yöntemlerini sıralayan Doç. Dr. Dayı, "Evde yanıcı maddelerin bulunmaması önemli. Çocukların sosyal medyada belirli hareket alanlarının ve girebilecekleri internet sitelerinin de kısıtlanmış olması ayrıca önem kazanıyor. Ailelerin bu tür konuları anlatırken kendi aralarında şaka ile anlatmaları bile çocuklar için ayrıca taklit edilmesi gereken bir durum haline dönüşebilir. O nedenle aile bireylerinin aralıklarla bir psikolog yardımı alması faydalı olabilecektir" diye konuştu.

Tehlikeli Sosyal Medya Akımları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tehlikeli Sosyal Medya Akımları - Son Dakika

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