TEI'den Öğretmenler Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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TEI'den Öğretmenler Günü Etkinlikleri

TEI\'den Öğretmenler Günü Etkinlikleri

TEI, Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri ziyaret edip iç eğitmenleri kutladı.

23.11.2024 11:02
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Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Öğretmenler Günü'ne özel çeşitli etkinlikler düzenledi.

TEI'nin geleneksel hale getirdiği etkinlikler kapsamında bu yıl da Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla, şehrin en kıdemli öğretmeni ziyaret edildi. TEI ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, meslek hayatında 43 yılı geride bırakan İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Özden Akkaya'yı ziyaret etti ve eğitime verdiği katkılar için Akkaya'ya teşekkür edildi.

Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda bünyesinde bir akademi de bulunduran TEI, çalışanlarının aldığı eğitimlerin yüzde 70'ini iç eğitmenleriyle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Momentum İç Eğitmen Okulu çatısı altında yer alan 400 iç eğitmen için TEI'de Öğretmenler Günü'ne özel bir etkinlik düzenlendi ve eğitmenlere şirket içi eğitime verdikleri destek için teşekkür edilerek eğitmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEI'den Öğretmenler Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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