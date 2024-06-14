Tekirdağ'da CHP'nin buğday mitingi dolu yağışıyla kesintiye uğradı

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Öğle saatlerinde Trakya bölgesini etkisi altına alan dolu yağışı, Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Hayrabolu ilçesinde CHP'nin düzenlediği buğday mitinginde doluya yakalanan vatandaşlar, nereye kaçacağını şaşırdı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buğday mitinginde konuştuğu esnada aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle mitingi izlemeye gelen vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle mitingi görüntülemek isteyen basın mensupları da cihazlarını korumak için zamanla yarıştı. Ellerindeki karton pankartlar ile kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar hızlıca miting alanını terk etmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Özel, yağış sebebiyle mitingi yarıda bırakmak zorunda kaldı. - TEKİRDAĞ