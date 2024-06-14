Tekirdağ'da CHP'nin buğday mitingi dolu yağışıyla kesintiye uğradı - Son Dakika
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Tekirdağ'da CHP'nin buğday mitingi dolu yağışıyla kesintiye uğradı

Trakya bölgesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen CHP'nin buğday mitingini etkiledi. Doluya yakalanan vatandaşlar nereye kaçacaklarını şaşırdı. Mitingi izlemeye gelen vatandaşlar hızlıca miting alanını terk etmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yağış sebebiyle mitingi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

14.06.2024 17:06
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Öğle saatlerinde Trakya bölgesini etkisi altına alan dolu yağışı, Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Hayrabolu ilçesinde CHP'nin düzenlediği buğday mitinginde doluya yakalanan vatandaşlar, nereye kaçacağını şaşırdı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buğday mitinginde konuştuğu esnada aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle mitingi izlemeye gelen vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle mitingi görüntülemek isteyen basın mensupları da cihazlarını korumak için zamanla yarıştı. Ellerindeki karton pankartlar ile kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar hızlıca miting alanını terk etmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Özel, yağış sebebiyle mitingi yarıda bırakmak zorunda kaldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Özgür Özel, Hayrabolu, Tekirdağ, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da CHP'nin buğday mitingi dolu yağışıyla kesintiye uğradı - Son Dakika
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