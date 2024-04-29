Tekirdağ'da 'Zıpkın-8' Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Zıpkın-8' Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Zıpkın-8' operasyonunda 4 aranan şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 17 yoklama kaçağı ve 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesildi.

29.04.2024 11:10
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Tekirdağ'da 'Zıpkın-8' operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 'Zıpkın-8' operasyonunda 4 aranan şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan uygulamalarda ise 17 yoklama kaçağı yakalandı ve 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesildi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 'Zıpkın-8' operasyonu düzenlendi. Ekiplerce icra edilen uygulamada 1802 şahıs ve 808 araç sorgulandı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

1 şüphelinin üzerinden ise 2 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmalarda 4 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Uygulamada 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesilerek 5 araç trafikten men edildi.

Sorgulamalarda yoklama Kaçağı olarak aranan 17 şahısta yakalandı.

Tekirdağ\'da \'Zıpkın-8\' Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 'Zıpkın-8' Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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