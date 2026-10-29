Tekirdağ Süleymanpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Spor Salonu'ndaki törenle kutlandı. Öğrencilerin şiir ve halk oyunları gösterileri alkış alırken Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet'in milletin iradesine sahip çıkması olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Düzenlenen törende öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Atatürk Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Farklı alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Ardından öğrencilerin sahnelediği halk oyunları gösterileri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Öğrencilerin Cumhuriyet'in ilanını konu alan gösterisinin de ilgiyle izlendiği program, geçit töreniyle sona erdi.

"Cumhuriyet, milletimizin iradesine sahip çıkmasıdır"

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği destansı mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edildiğini ifade eden Vali Soytürk, Kurtuluş Savaşı boyunca milletin tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından taviz vermediğini vurguladı. Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle ilan edildiğini hatırlatan Soytürk, bunun Türk milletinin iradesine ve geleceğine sahip çıkmasının en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Cumhuriyet'in birlik ve bütünlük, bağımsızlık ve hürriyetten vazgeçilmeyeceğinin somut kanıtı olduğunu belirten Vali Soytürk, "Cumhuriyet, milletimizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir. Şüphesiz Cumhuriyet, aziz milletimizin var olma azminin, hürriyet ve istiklal mefküresinin, çağdaşlaşma iradesinin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet, aynı zamanda Türk milletinin karakteriyle, ruhuyla, asalet ve onuruyla özdeşleşmiş yüce bir değerdir" dedi.

Düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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