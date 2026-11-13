Tekirdağ Valisi Soytürk, kurtuluşun 104. yıl dönümü törenine katıldı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde tören düzenlendi.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Atatürk heykeli önünde düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende çelenk sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ilin uzun yıllar boyunca huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olduğunu belirtti. Vali Soytürk, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu'nun birçok şehri gibi Tekirdağ'ın da düşman kuvvetleri tarafından işgal edildiğini hatırlattı. Kutsal vatan topraklarının işgal edilmesine ve milletin bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir kurtuluş mücadelesi verildiğini vurgulayan Soytürk, Türk milletinin kararlılığı ve fedakarlığı sayesinde Tekirdağ'ın 104 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını kaydetti. Kurtuluş mücadelesinde gösterilen fedakarlıkların bugünkü Tekirdağ'ın temellerini oluşturduğunu ifade eden Soytürk, şehrin günümüzde üretim, yatırım ve istihdam açısından bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Tekirdağ'ın yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Soytürk, ihracat performansıyla da Türkiye'nin öne çıkan illeri arasında yer aldığını ifade etti. Vali Soytürk, üç büyük limanı, demiryolu ağı ve gelişmiş karayolu bağlantılarıyla önemli bir lojistik merkez konumunda bulunan Tekirdağ'ın Çerkezköy-Halkalı hızlı tren hattı, Kınalı-Malkara Otoyolu ve Süleymanpaşa Lojistik Merkezi gibi büyük ölçekli projelerle gelişimini sürdürdüğünü dile getirdi.

Tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından gerçekleştirilen programlarla devam edecek. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.