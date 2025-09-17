SOLOTÜRK, Teknofest'te nefesleri kesti - Son Dakika
17.09.2025 12:09  Güncelleme: 12:43
Uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. 21 Eylül'e kadar sürecek festival, ilk saatlerinden itibaren SOLOTÜRK, Hürkuş, Aksungur ve Anka'nın nefes kesen uçuş gösterilerine sahne oldu.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalin ilk saatlerinde sahnede SOLOTÜRK vardı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, nefesleri kesti. Katılımcılar uçuş gösterisini büyük beğeni ile izledi. Festival kapsamında bugün Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Teknofest'te SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

DERECEYE GİREN TAKIMLARA 65 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL

17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul'da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

İşte nefes kesen gösteriden kareler:

TEKNOFEST'te Solotürk'ün Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
TEKNOFEST'te Solotürk'ün Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
TEKNOFEST'te Solotürk'ün Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
TEKNOFEST'te Solotürk'ün Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
Kaynak: İHA

