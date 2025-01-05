TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı

TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı

TEKNOFEST 2025’te teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat’a kadar devam edecek.

05.01.2025 12:08
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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Bu yıl yeni adresi İstanbul olan TEKNOFEST, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL'den fazla malzeme desteğiyle heyecanı yeniden zirveye taşıyacak. Geleceğin teknolojilerini şekillendirmek isteyenler için yarışma başvuru süresi 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST, bu kez İstanbul'da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye'nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2025 yılında 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmalarına başvurular, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

51 farklı kategoride heyecan, TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST 2025'te, gençlerin heyecanla beklediği Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Blokzincir Yarışması gibi 51 farklı kategoride teknoloji yarışması sahne alacak. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yepyeni fırsatlar sunacak. Yarışmalar, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek ve teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sağlayacak.

2018'den bugüne TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 4 milyon hayale ilham oldu

2018 yılından bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi olan TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2025'te de ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvuru yapma fırsatı bulacak. İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 kapsamında teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin katkılarıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2025 yılında İstanbul'da teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival coşkusunu ülkemizin her köşesine ulaştıran ve "ilklerin tek festivali" TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurular yapabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika

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