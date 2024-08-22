TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri 2024'ün İlk Madalyasını Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri 2024'ün İlk Madalyasını Kazandı

TEKNOFEST\'te Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri 2024\'ün İlk Madalyasını Kazandı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri 2024'ün ilk madalyasını kazandı. ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Ali Buğrahan Budak ve Seda Nur Yazıcı'nın içerisinde bulunduğu ekip, Türkçe Doğal Dil İşleme (NLP) yarışmasının 'Doğal Dil İşleme Senaryosu' kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

22.08.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri 2024'ün ilk madalyasını kazandı.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı TOKNOFEST 2024'te düzenlenen Türkçe Doğal Dil İşleme (NLP) yarışmasının "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorisinde, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Ali Buğrahan Budak ve Seda Nur Yazıcı'nın içerisinde bulunduğu ve takım kaptanlığını Seda Nur Yazıcı'nın yaptığı ekip Türkiye üçüncülüğünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmaya katılan 200'ü aşkın takım arasından finale kalmayı başaran 84 ekip, yaklaşık bir aylık yoğun çalışma sürecinin ardından, final etabını Gebze Bilişim Vadisi'nde canlı olarak gerçekleştirdi. Ekipler final sunumlarını jürinin değerlendirmesine sundu ve dereceler belirlendi.

ETÜ öğrencilerinin geliştirdiği proje, "Şikayetvar" gibi müşteri şikayet ve geri bildirim platformlarından elde edilen verileri kullanarak, doğal dil işleme teknikleriyle bu yorumlardaki duyguları belirli hizmet yönleri veya ürün özellikleriyle ilişkilendirmeyi amaçladı. Proje kapsamında, yüz binlerce geri bildirim verisi analiz edilerek, müşteri memnuniyetini etkileyen unsurlar tespit edildi ve bu veriler üzerinden duygu analizi gerçekleştirildi. Bu sayede, firmaların müşteri geri bildirimlerini derinlemesine analiz ederek, ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Öğrenciler, projede BERT tabanlı modeller kullanarak duygu analizi yaptı ve Türkçe metinlerin analizinde yüksek doğruluk oranları elde etti. Proje, müşteri şikayetlerini sınıflandırmak ve analiz etmek için geliştirilen yenilikçi yaklaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Teknofest, Türkiye, erzurum, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri 2024'ün İlk Madalyasını Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri 2024'ün İlk Madalyasını Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement