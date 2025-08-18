Tel Aviv'de Rehine Protestosu: 38 Gözaltı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi rehinelerin serbest bırakılması için hükümete baskı yapmak amacıyla protesto gösterisi düzenlerken, polis Likud Partisi genel merkezi önünde toplanan protestolara müdahale ederek 38 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken saldırıları protesto eden ve esirlerin serbest bırakılmasını isteyen yüzlerce kişi başkent Tel Aviv ve Kudüs'ün farklı noktalarında bir araya geldi. İsrail hükümetinden bir anlaşma yapmasını talep eden protestocular, politikacıların evleri, askeri karargahlar ve ana otoyollar önünde toplandı. Hükümet karşıtı slogan atan eylemcilere polis gözyaşartıcı gazla müdahale etti. eylem nedeniyle trafik durma noktasına gelirken dün gerçekleştirilen protestonun, savaşın başından bu yana düzenlenen en kapsamlı protesto olduğu aktarıldı. Rehinelerin aileleri ve yakınları tarafından düzenlenen protesto amacıyla bir günlük grev de yapıldı. Protestolara 500 bin kişinin katıldığı ifade edilirken İsrail polisi, Tel Aviv'de Likud Partisi genel merkezi önünde toplanan protestolara müdahale ederek 38 kişiyi gözaltına aldı. - TEL AVİV