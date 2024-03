Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi\'nde iftar programında mahalle sakinleriyle buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda mahalle sakinleri ile buluştu. Başkan Ataç, "Uzun yıllardır karşılıklı güven ve samimiyet ile Tepebaşı'na değer katıyoruz" dedi.

Başkan Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında Eskişehirliler ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Ek Hizmet Binası etkinlik salonundaki etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Buluşmada mahalle sakinlerine seslenen Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Ramazanınız hayırlı olsun, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Sağlık içinde nice Ramazanlar nasip etsin. Ramazan ayının en sevdiğim yönü tüm insanlar bir araya getiriyor olması. Bizler Tepebaşı'nda zaten daima bir aradayız. En merkezi noktadan, en uzak mahallemize kadar Tepebaşı bölünmez bir bütün. Gündüzler sakinleri olarak bunu sizler iyi biliyorsunuz. Uzun yıllardır karşılıklı güven ve samimiyet ile Tepebaşı'na değer katıyoruz. Diliyorum ki bu birliktelik, her zaman devam edecek. Ayrıca buranın bir taziye evine ihtiyacı var. Sizin için bir hazırlık içindeyiz. Yer ayarlandığında sizlere bunun bilgisini vereceğiz."

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, "Ramazanınız mübarek, tuttuğunuz oruçlar ve dualar kabul olsun. Bu kardeşlik sofralarının tüm Türkiye'ye örnek olsun. Ahmet Başkanımız bizi her zaman bir araya getiriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Gündüzler'i her zaman her şeyin önüne koymuştur. Buraya her türlü hizmeti yapmıştır ve yapmaya da devam edecek" diye konuştu.

Ataç, iftar programının ardından kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.