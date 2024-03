Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile Kırka\'da buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile Kırka'da vatandaşlarla buluştu. Başkan Ataç, "Şehrimizin her yerinden hemşehrilerimiz de çok iyi bilir ki bizim yerimiz makam odamız değil, vatandaşlarımızın yanıdır. Eskişehir'in tüm ilçelerinde daha iyi bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç, kent merkezinin yanı sıra hemen her fırsatta ilçe ve kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç, son olarak Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile Kırka ziyareti yaptı. Kırka'da pazar yerini ziyaret ederek hem vatandaşlar hem de esnaf ile sohbet eden Ataç, hayırlı Ramazanlar diledi.

Kırka ziyaretinde bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Bizim görev alanımız her ne kadar Tepebaşı bölgesi olsa da Eskişehir'in her yerinden vatandaşlarımız ile çok güçlü bağlarımız var. Şehrimizin en ücra noktasına kadar hiçbir yeri ihmal etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de Uğur Başkanımız ile birlikte Kırka'da vatandaşlarımızla bir araya geldik, hayırlı ramazanlar ve bol kazançlar diledik. Ülke meseleleri üzerine sohbet ettik, hem hemşehrilerimiz memnun oldu hem de biz mutlu olduk. Şehrimizin her yerinden hemşehrilerimiz de çok iyi bilir ki bizim yerimiz makam odamız değil, vatandaşlarımızın yanıdır. Eskişehir'in tüm ilçelerinde daha iyi bir kent için çalışmaya devam edeceğiz."

CHP Seyitgazi İlçe Başkanı Selma Sara'nın da katıldığı programda vatandaşlar Ataç ve Tepe'ye başarılar diledi.