Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir\'de vatandaşlarla buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, vatandaşlarla kentin çeşitli noktalarında bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç, EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Eskişehirli vatandaşlar ile sık sık bir araya geliyor. Bu kapsamda Başkan Ataç ve EBB Adayı Ünlüce, Raykent sitesi sakinleri ile kahvehanede bir araya geldi.

Buluşmaya, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Kangal Çerçi, Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Çetin Aydın, Meclis üyesi adayları da katıldı.

Ziyarette site sakinlerine seslenen Başkan Ataç, şunları söyledi:

"ÇOK UYUMLU ÇALIŞACAĞIZ"

"Bizleri güzel karşılamanız için teşekkür ediyorum. Ne zaman gelsem güler yüzünüzü, hoş sohbetinizi eksik etmiyorsunuz. Burada siyaset konuşmak istemiyorum. Sizlerin istek ve önerilerinizi dinlemeye geldim. Tek bir şey söylemek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediyesi'ne Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediyesi'ne Ahmet Ataç seçildiğinde emin olun çok uyumlu çalışacağız. El ele kol kola bütün sorunları çözeceğiz, hiç merak etmeyin."

Kuzey-Güney çevre yollarının yapılmamasıyla, kent trafiğinin sıkıştığını söyleyen Ünlüce de şöyle konuştu:

"KUŞAK ÇEVRE YOLU PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

"Hükümet tarafından yıllardır yapılmayan kuzey ve güney çevre yollarına alternatif olacak nitelikte Kuşak Çevre Yolu Projesi hayata geçirilecektir. Kuşak Çevre Yolu, Organize Sanayi Bölgesi, Hasanbey Lojistik Merkezini, Bursa Yolu ve Çevresini, Ihlamurkent ve Vadişehir Mahalleleri ile Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne değerek tüm kenti çevreleyecek."

ÜNLÜCE, EMEKLİLERİN DURUMUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Ayşe Ünlüce, emekli maaşlarının açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını, emeklilerin hükümet tarafından unutulduğunu belirterek, Kıdemliler Yaşam Merkezi ve Emek Lokalleri'nin emeklilerin hizmetine sunulacağını söyledi. Gelecek 5 yıl boyunca emeklileri sosyal yardım sınıfına alacaklarını söyleyen ve destek olacaklarını belirten Ayşe Ünlüce, şöyle devam etti:

"Yaşamları boyunca şehrine emek veren, ailesine kol kanat geren emeklilerimizin, emeklilik dönemlerini en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacağız. Kıdemliler Yaşam Merkezi'miz ile yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerini karşılayacak modern ve kapsamlı bir yaşam merkezi oluşturmayı amaçlıyoruz. Yaşlıların tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak kalabilecekleri, sağlık hizmetleri, beslenme programları, sosyal etkinlikler ve ruhsal destek gibi çeşitli hizmetlerin sunulacağı bir ortam sağlayarak, onların yaşam kalitesini artırmayı ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu merkez, yaşlıların bakım ve refahlarını destekleyerek toplumun yaşlanma sürecine daha sağlıklı ve sosyal bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır."

MUTTALİPLİLER İLE BULUŞTULAR

Ataç ve Ünlüce, Muttalip Mahallesi ve Emirler Mahallesi'nde bulunan kahvehaneleri ve esnafı da ziyaret etti. Vatandaşların Ramazan ayını kutlayan ikili, mahalleleri ile ilgili istek ve önerileri dinledi.

Başkan Ataç, Muttalip Mahallesi'ndeki kahvehane ziyaretleri sonrası yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"BURAYA BİR DAVET SALONU VE KREŞ YAPACAĞIZ"

"Muttalipli hemşehrilerimizin misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek. Buradaki belediye hizmet binamızın yanına bir temel attık. Buraya bir davet salonu ve bir kreş yapacağız. Buradaki annelerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakacaklar. Davet salonunda da iyi günde kötü günde yine bir arada olacağız."

Ünlüce de üreticinin yaşadığı zorluklara vurgu yaparak, alım garantili projelerle çiftçinin destekleneceğini söyledi. Eskişehir halkını kaliteli, güvenilir ve ucuz et ve ucuz bakliyatla buluşturmaya hazırlandıklarını dile getiren Ayşe Ünlüce, şunları aktardı:

"İLİMİZDEKİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ TEKRAR CANLANDIRMAYI PLANLIYORUZ"

"Halk Et, Eskişehir'deki vatandaşlarımıza kaliteli et ve et ürünlerini uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen bir projedir. Bu projeyle, alım garantisi vererek yerel besicilerin ekonomik durumunu iyileştirmeyi ve ilimizdeki hayvancılık sektörünü tekrar canlandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, kasaplara özel uygun fiyatlar üzerinden toptan et satışı yaparak, yerel esnafı da destekleyeceğiz. Eskişehirli çiftçilerimizle sözleşmeli tarım anlaşmaları yaparak, ürettikleri yüksek kaliteli bakliyat ürünlerini satın alacak ve bu ürünleri 'Halk Bakliyat' markası altında paketleyerek uygun fiyatlarla halkımıza sunacağız. Bu sayede hem yerel çiftçilerimize destek olacak hem de halkımıza kaliteli ve ekonomik bir bakliyat seçeneği sunmuş olacağız. Ayrıca kuracağımız modern mezbaha ile, bir model olmayı hedefleyerek, çevresel sürdürülebilirliği, hayvan refahını ve gıda güvenliğini ön planda tutacağız. Ayrıca yaşama geçireceğimiz mobil mezbaha ile ilçelerimizde belirli günlerde kesim hizmeti vereceğiz."

12 İLÇEYE SELEKTÖR TESİSİ KURULACAK

Kırsaldaki 12 ilçeye Selektör Tesisi kurulacağını söyleyen ve verim artışını sağlayacaklarını belirten Ayşe Ünlüce, "Tüm ilçelerimize modern selektör tesisleri kuracağız. Bu tesisler, tohumların temizlenmesi ve ilaçlanması süreçlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirecek, böylece çiftçilerimizin ürünlerinde yüzde 40'a kadar verim artışı sağlanacaktır" dedi.