Tepebaşı Belediye Başkanı iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftarda mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Gündüzler Mahallesi'nde iftar programı gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Ek Hizmet Binası etkinlik salonunda gerçekleştirilen programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Buluşmada bir konuşma yapan Başkan Ataç, Gündüzler Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ataç, "Bugün ettiğimiz dualar, yaptığımız hayırlar Rabbim tarafından kabul olsun. İftar sofraları dünyanın en kıymetli masalarıdır. Baktığımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz, yaşlılarımız hepimiz aynı sofrayı paylaşıyoruz. Bu çok kıymetli. Bizler Tepebaşı'nda daima bir aradayız. En merkezi noktadan, en uzak mahallemize kadar Tepebaşı bölünmez bir bütün. Herkesin güzel bir Ramazan ayı geçirmesini diliyorum" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, "Öncelikle herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar inşallah hem şehrimizin hem ülkemizin hem de tüm İslam Aleminin hayrına olsun. Ülkemizde; kardeşlik, birlik ve beraberlik hakim olsun. ve en fazla bugünlerde ihtiyacımız olan dayanışmayı arttırmaya vesile olsun diyorum. Kıymetli Ahmet Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza bizleri bu sofrada bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberlik sofraları tüm Türkiye'ye örnek olur. Gündüzler bizler için çok kıymetli. Sizlerle bir arada olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Buluşma, oruçların açılmasının ardından Başkan Ataç ve beraberindekilerin vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR