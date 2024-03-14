Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının başarılı örneklerinden Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, yeni yeri Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin 2013 yılında faaliyete geçirdiği Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmetlerini sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen, Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ilk olan merkezde muayeneye gelen çocuklar, çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor.

4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezde, 2013 yılından bu yana 75 bin çocuk taramadan geçerken 36 bin 75 çocuğun da tedavisi yapıldı. 3 bin 993 çocuğa 5 bin 528 kez psikolojik destek sunulurken 25 bin 489 çocuğa ise eğitim verildi.

Tepebaşı Belediyesi'ne ait olan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak üzerinde yer alan yeni yerine hizmete devam eden poliklinikle ilgili bilgi almak için yetkililere, 0 (222) 320 88 10 no'lu telefondan ulaşabilecek.