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Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binasını Atatürk Posterleri ve Türk Bayraklarıyla Donattı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binasını Atatürk Posterleri ve Türk Bayraklarıyla Donattı

Tepebaşı Belediyesi, Süper Kupa krizinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin 100. yılına yönelik tavrına tepki olarak hizmet binasını ve dış birimleri Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süsledi.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binasını Atatürk Posterleri ve Türk Bayraklarıyla Donattı
30.12.2023 - 16:45,
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Tepebaşı Belediyesi, dün akşam yaşanan Süper Kupa krizinden sonra hizmet binasını ve dış birimleri, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı.

Dün akşam Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç, takımların sahaya Atatürk pankartı ve tişörtleriyle çıkmak istemesine Suudi Arabistan makamlarınca izin verilmemesi üzerine iptal edilmişti.

Tepebaşı Belediyesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de Cumhuriyetin 100'üncü yılına yönelik tavrına tepki olarak belediye hizmet binasını ve bünyesinde bulunan birimleri Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı.

Kaynak: ANKA
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