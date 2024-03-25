Tepebaşı Belediyesi\'nin Muttalip Mahallesi\'nde düzenlediği iftar etkinliği

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Tepebaşı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar etkinlikleri, Muttalip Mahallesi ile devam etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, " Eskişehir'de oluşturduğumuz huzur ve güven ortamı yıllardır devam ediyor. Bu kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu ile yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında, farklı mahallede hizmet veren iftar sofraları bu kez Muttalip Mahallesi'nde kuruldu. İftar programına Başkan Ataç da CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile katılarak, oruçlarını açmak üzere bir araya gelen mahallelilerle buluştu.

Başkan Ataç, etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşarak, şunları söyledi:

"Eskişehir'imiz, Tepebaşı'mız, Muttalip'imiz çok kıymetli. Yıllardır Ramazan aylarını ilçemizde büyük bir beraberlikle geçiriyoruz. Hep birlikte iftar yapmanın, aynı sofraya oturmanın huzuru çok başka. Eskişehir'de oluşturduğumuz huzur ve güven ortamı yıllardır devam ediyor. Bu kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu ile yarınlara hep birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını kutluyorum. Ayrıca gelecek dönemde Muttalip'te hizmete sunacağımız erken çocukluk eğitim merkezimiz ve davet salonumuzun da şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."