Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB tarafından 'Afet ve Kadın' paneli düzenlendi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB tarafından 'Afet ve Kadın' paneli düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB tarafından \'Afet ve Kadın\' paneli düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 'Afet ve Kadın' isimli panel düzenlendi. Panelde, afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin zorlukları, kadın sağlığı, aile içi şiddet sorunları ve çocukların hayata adapte olması gibi konular ele alındı.

07.02.2024 10:40  Güncelleme: 10:47
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Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Arama Kurtarma ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından "Afet ve Kadın" isimli panel düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, halka afet bilincinin aşılanması noktasında gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Son olarak Özdilek Sanat Merkezi'nde 'Afet ve Kadın' isimli panel gerçekleştirildi. Panele, Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi'nin yanı sıra çok sayıda mimar, mühendis ve vatandaş katıldı. Panel, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

"Kadınların yaşadığı sorunlar erkeklere göre biraz daha farklı"

Panelin açılışında konuşan TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu adına Dr. Aydan Barut, "Bundan tam bir yıl önce Kahramanmaraş depremlerinde resmi rakamlara göre 50 binden fazla canımızı kaybettik. Binlerce vatandaşımız sakat kaldı, tedaviler gördü ve binlerce binamız, yaşam alanlarımız yok oldu. Biz bugünkü panelimizin konu başlığına 'Afet ve Kadın' dedik. Aslında afetler tabi ki cinsiyet ayrım etmiyor. Diyeceksiniz ki o zaman neden kadınlar? Kadınların yaşadığı sorunları irdelemek ve ön plana almak istedik. Çünkü biliyoruz ki depremden sonra bölgeye giden bütün arama-kurtarma ekiplerinde kadın arkadaşlarımız var, mühendis kadınlar var, bölgeye çeşitli konularda destek için giden kadınlar var. Afet anında, sonrasında hatta normal hayatta kadınların yaşadığı sorunlar erkeklere göre biraz daha farklı. Bu nedenle kadın özeline indik. Umarım bundan sonra böyle afetler yaşamayız. Ama bu afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde. Bilimi, aklı, mantığı kullandığımız sürece bunlardan en az zararla çıkabiliriz" dedi.

"Kadınların yaşadıkları mağduriyetleri gündem etmemiz gerekiyor"

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri İnşaat Mühendisi Yahya Kaya ise, "Bugün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Depremde yitirdiğimiz canları bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bugün, yarın ve sonrasında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hatta tamamında yitirdiğimiz canları anacağız. Ancak bizim için anmak yalnızca hatırlamak, unutmamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda anlamlandırmak anlamına da geliyor. Biz teknik insanlar, yaşadığımız tüm olumsuzluklardan sonuç çıkartmak, bu sonuçlara çözüm önerileri sunmak, çözüm önerilerinin hayata geçmesi için müdahil olmak ve bunun için mücadele etmek için zorundayız. Bugün 'Afet ve Kadın' başlığı işlenecek. Kadınların mücadelesini, kadınların afet konusundaki çabalarını değil de kadınların yaşadıkları mağduriyetleri gündem etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konular da paneldeki konuşmacılarımız tarafından ele alınacaktır. Tüm alanlarda olduğu gibi afetlerle mücadelede de afetlere karşı dirençli şehirlerin kurulmasında kadınların aklına, yüreğine, inancına ve iradesine çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu önemli etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra moderatörlüğünü Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Koordinatörü Zuhal Çelik'in yaptığı, konuşmacı olarak TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu'nda görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Raziye Peker, Jeofizik Mühendisi Berrin Koç ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nden Avukat Büşra Karadan'ın konuşmacı olarak yer aldığı panele geçildi.

Panelde, 6 Şubat depremlerinden günümüze, afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin yaşadığı zorluklar, afet gönüllülerini arttırmak için neler yapılabilir, afetlerde kadın sağlığı, afet sonrası aile içi şiddet sorunları, afet sonrası kadınları güvenlik sorunları, afet bölgesinde kadın dayanışması, çalışma şartları ve afet sonrası çocukların hayata adapte olmaları konuları işlendi.

Konuşmacıların önerilerini sıralaması ve katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla panel sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB tarafından 'Afet ve Kadın' paneli düzenlendi - Son Dakika


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