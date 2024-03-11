Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Doğu ve Güneydoğu kültürünü yaşatan derneklerle buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Doğu ve Güneydoğu kültürünü Eskişehir'de yaşatan derneklerin üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ataç ve Kurt, Eskişehir olarak her kesimle birlik, beraberlik ve uyum içinde yaşadıklarını vurguladı.

Başkan Ataç, Başkan Kurt ile birlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç ve Kurt, Doğu ve Güneydoğu kültürünü kentte yaşatan derneklerin temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Tepebaşı Davet Salonu'nda düzenlenen kahvaltı programında üyelere seslenen Başkan Ataç, şunları söyledi:

"HALKTAN KORKMAYAN BİR SİYASETÇİ HER ZAMAN BAŞARILI OLUR"

"Arkadaşlar biz birbirimizi tanıyoruz. Kazım Başkan 10 yıldır, ben 20 yıldır sizlerle beraberiz. Bu şehirde güzel şeyler paylaştık. Şehrin iyi olması adına güzel işleri siz de yaptınız, biz de yaptık. Biz halkın yanındayız. Gerisi bizim için teferruat inanın. Çünkü halktan korkmayan siyasetçi her zaman başarılı olur. Anadolu kültürler medeniyeti. Mustafa Kemal Atatürk bu toprakları kurtarırken gerek Çanakkale'de gerek Kurtuluş Savaşı'nda hiç kimseyi ayırt etmeden herkesle beraber savaşmış ve o savaşı birlikte kazanmışız. Biz niye insan ayırt edeceğiz ki? Bugün Tepebaşı'na gelip de geri dönen insanımız olmaz. Ben 1999'da makamın kapısını bir açtım ondan sonra hiç kapatmadım. Niye? Sizler gibi güvenilir dostlarımız var. Biz birbirimize güveniyoruz. Arkamızı rahatça dönebiliyoruz. Samimiyet var, sıcaklık var. O açıdan lütfen bu seçimde çok şey vaat edenler var. Onları aramıza sokmayın. Çünkü biz yalan dolan, yolsuzluk bilmeyiz. Kimseyi kandırmadık bugüne kadar. O nedenle 31 Mart'ta elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu ona göre atın."

Doğu ve Güneydoğulu hemşehri derneklerine sıcak ev sahiplikleri ve ilgileri için teşekkür eden Kurt da şöyle konuştu:

"31 MART HÜKÜMETE SARI KART GÖSTERMENİN ZAMANIDIR"

"Sosyal demokrat, solcu bir belediyede hiç kimsenin siyasi düşüncesine, etnik kökenine, mezhebine bakılmadan hizmet edilir. Şimdiye kadar ettiğimiz gibi, bundan sonra da aynı hizmet anlayışıyla devam edeceğiz. Esas olan, insanların eşit yurttaş hakları çerçevesinde insan olarak yaşayabilmesidir. Biz sizi seviyoruz. Biz sizinle birlikte yaşamak istiyoruz. 31 Mart seçimleri, Türkiye'nin temel değerlerinin demokrasi, laiklik, Cumhuriyet mi yoksa karşı düşünce mi olduğu noktasında bir sürüklenmeye girdi. 31 Mart, en temel insan haklarına, en temel anayasal güvencelere sahip çıkmayan hükümete ihtar göstermenin, sarı kart göstermenin zamanıdır. Şimdiye kadar verdikleri sözlerin hiçbirini tutmayan, şimdiye kadar söylediklerinin hiçbirini yerine getirmeyen bir iktidar, bundan sonrakileri de yerine getiremez. En basitinden sizin birçok köyünüzün geçtiği Alpu yoluna bir bakın. Her seçimde ancak 2 kilometre yapılıyor. Bu, o sözlerin ne kadar yalan olduğunu ortaya koyar. Biz seçim sözü vermiyoruz, biz insanlarla birlikte çözüm üretmek istiyoruz."

Dost Dernekleri Platformu Genel Başkan Yardımcısı ve Es Ağrılılar Dernek Başkanı Cemil Nazlı ve Dost Dernekleri Başkan Vekili Ayhan Taşçı, yapılan hizmetlerden dolayı başkanlara teşekkürlerini iletti.