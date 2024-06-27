Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme\'de keson kuyu terfi merkezini tamamladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesinde yağmur suyunun hızla tahliye edilmesini sağlayacak keson kuyu terfi merkezinde inşaat ve mekanik çalışmalarını tamamladı.

Kenttin altyapı sorunlarını çözmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına karşı keson kuyu terfi merkezi inşaatlarını sürdürüyor. Terme ve Bafra ilçelerinde 10 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki terfi merkezlerini faaliyete geçirmek için Büyükşehir Belediyesi, yoğun çaba sarf ediyor.

İnşaatı tamamlandı

Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde inşa edilen yağmursuyu keson kuyu terfi merkezinde inşaat ve mekanik çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, kuyu zeminine pompa ve ekipmanlarını monta edecek. Son kontrollerin yapılmasının ardından tesis faaliyete geçirilmeye hazırlanıyor. Sağanak yağışlarda yollarda su birikintilerinin oluşmaması, ev ve işyerlerini su basmaması için keson kuyuda depolanacak yağmur suları, güçlü pompalarla Terme Çayı'na deşarj edilecek.

Şebeke hatları yenileniyor

İlçenin 10 mahallesinde altyapı çalışması yapan belediye, içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerini büyüterek yeniliyor. Toplam 75 bin metre uzunluğundaki şebeke hattının Ahmetbey, Fenk, Hacı Badem, Bazlamaç, Yunus Emre ile Yeni Mahalle'yi kapsayan 65 bin metrelik kısmını tamamlayan ekipler, kalan 10 bin metrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyor. Çay ve Elmalık Mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu, Cumhuriyet Mahallesi'nde Terme Devlet Hastanesi kavşağına bağlanan Yeni Bulvar Yolu'nda kanalizasyon hattı çalışmaları aralıksız devam ederken, Bahçelievler Mah. Şehit Hamdi Özübek Sokak'ta kolektör hattı çalışmalarına ise başlanacağı öğrenildi.

"Önceliğimiz insanımızın huzuru ve mutluluğu"

Terme'deki altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizde tek arzumuz hemşerilerimizin daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Bizim önceliğimiz insanımızın huzuru ve mutluluğu. Yatırımlarımızı da bu amaçla yapıyoruz. 17 ilçemizin tamamı bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda da şehrimizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin en büyük ilçelerinden Terme'de yağmursuyu sorununu ortadan kaldırıyoruz. Çay Mahallesi'nde inşaatına başladığımız keson kuyu terfi merkezi tamamlandı. Ekiplerimiz, bu hafta pompa ve ekipmanlarını kuyuya indirerek montajını yapacak. Son kontrollerin ardından da faaliyete geçecek. Bu yatırım ilçemiz için çok önemli. Çünkü sel ve su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için yağmur sularını hızla burada toplayıp depolayarak yine pompalarla Terme Çayı'na deşarj edeceğiz. Ayrıca 10 mahallemizde de şebeke hattı yenileme çalışmalarımızda da önemli mesafe kat ettik. Altyapıyı önemli oranda iyileştirdik. İnşallah en yakın zamanda bitirmiş olacağız" dedi. - SAMSUN