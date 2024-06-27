Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme'de keson kuyu terfi merkezini tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme'de keson kuyu terfi merkezini tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme\'de keson kuyu terfi merkezini tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesinde yağmur suyunun hızla tahliye edilmesini sağlayacak keson kuyu terfi merkezinde inşaat ve mekanik çalışmalarını tamamladı.

27.06.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesinde yağmur suyunun hızla tahliye edilmesini sağlayacak keson kuyu terfi merkezinde inşaat ve mekanik çalışmalarını tamamladı.

Kenttin altyapı sorunlarını çözmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına karşı keson kuyu terfi merkezi inşaatlarını sürdürüyor. Terme ve Bafra ilçelerinde 10 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki terfi merkezlerini faaliyete geçirmek için Büyükşehir Belediyesi, yoğun çaba sarf ediyor.

İnşaatı tamamlandı

Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde inşa edilen yağmursuyu keson kuyu terfi merkezinde inşaat ve mekanik çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, kuyu zeminine pompa ve ekipmanlarını monta edecek. Son kontrollerin yapılmasının ardından tesis faaliyete geçirilmeye hazırlanıyor. Sağanak yağışlarda yollarda su birikintilerinin oluşmaması, ev ve işyerlerini su basmaması için keson kuyuda depolanacak yağmur suları, güçlü pompalarla Terme Çayı'na deşarj edilecek.

Şebeke hatları yenileniyor

İlçenin 10 mahallesinde altyapı çalışması yapan belediye, içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerini büyüterek yeniliyor. Toplam 75 bin metre uzunluğundaki şebeke hattının Ahmetbey, Fenk, Hacı Badem, Bazlamaç, Yunus Emre ile Yeni Mahalle'yi kapsayan 65 bin metrelik kısmını tamamlayan ekipler, kalan 10 bin metrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyor. Çay ve Elmalık Mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu, Cumhuriyet Mahallesi'nde Terme Devlet Hastanesi kavşağına bağlanan Yeni Bulvar Yolu'nda kanalizasyon hattı çalışmaları aralıksız devam ederken, Bahçelievler Mah. Şehit Hamdi Özübek Sokak'ta kolektör hattı çalışmalarına ise başlanacağı öğrenildi.

"Önceliğimiz insanımızın huzuru ve mutluluğu"

Terme'deki altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizde tek arzumuz hemşerilerimizin daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Bizim önceliğimiz insanımızın huzuru ve mutluluğu. Yatırımlarımızı da bu amaçla yapıyoruz. 17 ilçemizin tamamı bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda da şehrimizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin en büyük ilçelerinden Terme'de yağmursuyu sorununu ortadan kaldırıyoruz. Çay Mahallesi'nde inşaatına başladığımız keson kuyu terfi merkezi tamamlandı. Ekiplerimiz, bu hafta pompa ve ekipmanlarını kuyuya indirerek montajını yapacak. Son kontrollerin ardından da faaliyete geçecek. Bu yatırım ilçemiz için çok önemli. Çünkü sel ve su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için yağmur sularını hızla burada toplayıp depolayarak yine pompalarla Terme Çayı'na deşarj edeceğiz. Ayrıca 10 mahallemizde de şebeke hattı yenileme çalışmalarımızda da önemli mesafe kat ettik. Altyapıyı önemli oranda iyileştirdik. İnşallah en yakın zamanda bitirmiş olacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Terme, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme'de keson kuyu terfi merkezini tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme'de keson kuyu terfi merkezini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement