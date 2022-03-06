Tesettürlü kadınların restorana alınmadığı iddiası ortalığı karıştırdı! İşletmeyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup tesettürlü kadın, Momo Bebeköy isimli restorana gitmek istemiş, kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı tarafından 'tesettürlü' oldukları gerekçesiyle içeriye alınmamıştı.

UYGULAMA TEPKİ ÇEKTİ

Duruma tepki gösteren kadınlar olayı kayıt altına alarak, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan skandal uygulamanın yaşandığı restoranın Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiracısı olduğu ortaya çıktı. Görüntüler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla işletmeyle ilgili inceleme başlatıldı.

"ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bebek Mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Genç kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi.