TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 15 Temmuz, bir direniş ve dirilişin adıdır - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 15 Temmuz, bir direniş ve dirilişin adıdır

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 15 Temmuz, bir direniş ve dirilişin adıdır

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü için yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz'un sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adı olduğunu belirtti. Palandöken, mesajında demokrasiye, milli iradeye ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkma kararlılığını vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür diledi.

14.07.2024 13:33
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü için yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü için yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "O karanlık gece, milletimizin yüreklerindeki vatan ve bayrak sevgisi ile aydınlığa kavuşmuştur. Bugün birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenerek demokrasimize, milli irademize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmaya devam ettiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde demokrasimize, milli irademize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır"

Palandöken mesajına şöyle devam etti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli dönüm noktalarından birini daha gururla ve şükranla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı, tüm Türkiye'de vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde, canları pahasına hain girişime karşı koymuşlardır. 15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır. Bu dirilişin mimarı olan şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima en müstesna yerde yer alacaktır. Onların gösterdiği kahramanlık, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Milletimizin, o gece meydanlara dökülerek sergilediği destansı duruş, bir kez daha göstermiştir ki, Türk milleti hak ve hukukun üstünlüğünden asla ödün vermeyecektir. Ülkemizin huzur ve refahını tehdit eden her türlü hain girişimin karşısında, milletimizle birlikte tek yürek olarak duracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 15 Temmuz, bir direniş ve dirilişin adıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 15 Temmuz, bir direniş ve dirilişin adıdır - Son Dakika
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