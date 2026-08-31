Ticaret Bakanı Kayseri\'de

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de düzenlenecek olan 60. Yıl Sanayi Gecesi programına katılmak için kente gelecek.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 14 Eylül Pazartesi günü 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla program düzenlenecek. '60. Yıl Sanayi Gecesi' programına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılacak.