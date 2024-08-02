Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç\'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

02.08.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program dolayısıyla kente gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı kapıda çiçeklerle karşıladı. Bakan Bolat'a ziyarette AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Bolat'a hem ziyaretleri hem de Kayseri'ye göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Büyükkılıç, Bakan Bolat'a kentte yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi de verdi.

Kayseri'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bolat da ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Sanayi ve ticaret şehri Kayseri'nin önemine işaret eden ve Şeref Defteri'ni imzalayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tüm Kayserililere de selam ve sevgilerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

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