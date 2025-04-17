TİKA ve Emniyet\'ten Moldova\'ya Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Moldova'nın başkenti Kişinev'de "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Bilgi Sistemi Eğitimi" düzenlendi.

Moldova İçişleri Bakanlığı "tefan cel Mare" Akademisi Mesleki Gelişim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden üç uzman tarafından bilgi sistemleri, işe alım, aday seçme ve istihdam süreçlerine yönelik kapsamlı bir program sunuldu. Eğitim programına, Moldova İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan özel statülü 19 personel katıldı ve eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Program sonunda düzenlenen sertifika törenine, Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Kişinev Koordinatörü Tarık Mete, Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Hüseyin Tekin, Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cojuhari Vladislav ile "tefan cel Mare" Polis Akademisi Rektör Yardımcısı Yuri Odajiu katıldı.

Törende konuşan Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cojuhari Vladislav, kolluk kuvvetlerinde görevli personelin mesleki yetkinliklerinin artırılmasında nitelikli eğitimin önemine dikkat çekerek, Türkiye'ye ve TİKA'ya verdikleri destek için teşekkür etti. Ayrıca Vladislav, iş birliğinin devamından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TİKA Kişinev Koordinatörü Tarık Mete ise konuşmasında, ilerleyen dönemde farklı alanlarda gerçekleştirilecek tecrübe paylaşım programlarıyla Türkiye'nin kamu yönetimi alanındaki birikiminin Moldova ile paylaşılmaya devam edeceğini ifade etti. - ANKARA