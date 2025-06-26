Tır Şoförüne 15 Yıl Sonra Ceza

Iğdır'da yaşayan tır şoförü, 15 yıl önce yolda aldığı 1 kişinin arandığının yol çevirmesinde tespit edilmesi nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçsuz olduğunu savunan tır şoförü, cezasının ardından haftada bir karakola giderek imza atma yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, bu uygulamanın ayda bire düşürülmesini talep etti.

Iğdır'da yaşayan tır şoförü Aydın Dere, 15 yıl önce Erzurum'dan Iğdır'a çalıştığı şirketin aracı ile gelirken Kars Kağızman'da yolda duran 1 kişinin otostop çekmesi ile o şahsı arabasına aldı. Kağızman'da yol kontrol aramasında kimlik kontrolü yapan güvenlik güçleri şahsın arandığını tespit etti. Şahıs gözaltına alınırken Aydın Dere de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Şahsı tanımadığını ifadesinde belirten Dere, yıllarca olayın peşinden gitti. 15 yıl sonra Dere'ye 2,5 hapis cezası çıktı. Dere'nin cezası haftada bir imzaya çevrildi. Uzun yola giden şoför, haftada bir imzanın kendisi için zor olduğunu bunun ayda bir defaya çevrilmesini istedi.

Olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen mağduriyet yaşadığını dile getiren tır şoförü, "Erzurum'da servisten gelince yolda vatandaşın biri el kaldırdı. Gündüzdü, ben de insanlık namını aldım. Kağızman'da uygulama vardı. Uygulamada bu adamın araması mı yakalaması mı ne varmış. Türk vatandaşı üstelik. Beni de o adama suç ortağı ettiler. 15 yıl önceki bir meseledir. Bir dosyamızdır. Mahkeme bugün, yarın derken tabii defalarca gittim mahkemeye. Ben bu adamı tanımıyorum. Yolda el kaldırdı. İnsanlık namını aldım. 15 yıl sonra bana gelen ceza 2,5 yıl hapis cezası oldu. Cezam haftada bir imzaya çevrildi. Benim burada suçum nedir? Ne yapmışım? Ben tır şoförüyüm. Ekmeğim buradan geliyor. Mağdur oluyorum. Çok mağdurum. Defalarca ben İzmir'den, Mersin'den arabayı bırakıp imzaya yetişmek için otobüsle gelmişim. Tekrar otobüsle geri gittim. Bu masraflar da hep cebimden gitmiş. Şirket karşılamıyor. Benim dilediğim devletimden bu haftadan bir olan imzamı ayda bir istiyorum. Devlet benim e-devletten sicilime baksın. Geriye dönük başka bir dosyam varsa haklıdır. Sicilim bozuksa haklıdır. 15 yıldır ben şoförüm, geriye dönük sistem 5 yılı gösteriyor. Eğer 5 yıl geriye dönük bir cezam varsa bir kazam dahi varsa bana bu konuda yardım edilmesin ya da el atmasın. Hiç cezamı indirmesin. Daha da üstüne eklesin. Ben tertemiz dört dörtlük bir insanım. Bu cezayı hak etmiyorum. Yani bu sıkıntıları hak etmiyorum. Ben defalarca otobüslerle başka şehirlerde otobüslerle geri dönüyorum. Tırı orada bırakıyorum. Geliyorum imza atıp tekrar gidiyorum. Çok mağdurum. Devletimden haftada bir olan imzamı ayda bir yaptırsın bana. Öyle bir imkan sağlasa çok memnun olurum. Her zaman devletimize canımız feda" dedi. - IĞDIR