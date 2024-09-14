Tiyatro Ekibi Deprem Bölgesine Gitmekte - Son Dakika
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Tiyatro Ekibi Deprem Bölgesine Gitmekte

Tiyatro Ekibi Deprem Bölgesine Gitmekte

Erzurum Tiyatro ekibi, depremzede çocuklara moral vermek için 6. kez yola çıktı.

14.09.2024 12:19
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi, 6. Kez deprem bölgesinde minik yüreklere dokunacak. Yönetmen Ferhat Raşit Kına ve ekibini Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur uğurladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi Deprem Bölgesinde, çocuklar için gösteri oyunları sergileyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gülümseyin Geliyoruz', 'Okula Hazırlık' projesi kapsamında 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezleri depremlerden etkilenen Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerde tiyatro gösterisi yaparak minik öğrencilere bir nebze olsun moral aşılamaya çalışacak olan tiyatro ekibi yola çıktı. Yönetmen Ferhat Raşit Kına ve 16 kişilik ekibini Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz uğurladı.

6. kez deprem bölgesinde

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi 6. Kez deprem bölgesinde depremzede çocuklara moral aşılayacak. 'Asrın felaketi'nden etkilenen tüm illerde sahne alacak olan tiyatro ekibine başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yönetmen Ferhat Raşit Kına ve ekibine 'Hayırlı yolculuklar' diledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro hocası Ferhat Raşit Kına, ekip olarak anlamlı bir yolculuğa çıkacaklarını belirterek, afetten bu yana deprem bölgesine 5 kez gittiklerini ve 6. Kez deprem bölgesinde afetzede çocuklarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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