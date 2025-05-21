TMSF, CHP Mitingi İçin Bilboardları Reddetti

Sibel Kahraman

(BURSA)-TMSF, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilecek miting öncesi çağrı görsellerinin bilboardlarda yer almasına izin vermedi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Halk buluşmamızda büyük insan yığınlarının bir araya gelmesini bu anlayışla engelleyemeyeceksiniz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceği mitingin bilboard duyuruları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından reddedildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş karara tepki gösterdi.

Konu ile ilgili ANKA'ya açıklama yapan Yeşiltaş şunları söyledi:

"25 Mayıs Pazar Günü sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in Bursa'da yapacağı halk buluşması öncesi duyurularımızı yapabilmek için bilboard kullanım talebimiz TMSF tarafından reddedildi. Buradan halk buluşmamızda büyük insan yığılmasını bu anlayışla engelleyemeyeceksiniz. Yaptığınız bu davranış siyasi etik açısından doğru olmadığı gibi aynı zamanda da halkın haber alma özgürlüğünü de engellemiş durumdasınız. Biz her şeye rağmen 25 Mayıs'ta büyük halk yığınlarıyla orada o mitingimizi gerçekleştireceğiz. Tüm bu engellemelerinize rağmen 25 Mayıs Pazar Günü kent Meydanı'nda genel başkanımız yüzbinlerle buluşacaktır."