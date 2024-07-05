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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te Mühendislik Laboratuvarı'nın açılışına katıldı

BİLECİK - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te Mühendislik Laboratuvarı'nın açılışını yaptı.

İlk olarak Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, ardından Şeyh Edebali Türbesi'ne geçerek burada TOBB tarafından yaptırılan asansör önünde kurdele kesim törenine katıldı. Ardından Hisarcıklıoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Şefik Aygöl, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şermin Kahraman'ında eşlik ettiği ziyarette Hisarcıklıoğlu, TOBB hibesiyle yapımı tamamlanan ve faaliyete geçirilen Mühendislik Laboratuvarının açılışını yaptı. Üniversitenin bazı bölümlerini de gezen Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, yeni yapılan Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nun önünde fotoğraf çektirdi.

Ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün ve oda üyeleri tarafından karşılandı. Burada toplantı salonunda sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, kentin ticareti ve sanayisiyle ilgili bilgiler alarak talep ve önerileri dinledi.