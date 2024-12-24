Tokat'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tokat'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tokat\'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Tokat'ta büyük bir deprem tatbikatı yapıldı.

24.12.2024 10:29
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Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) kapsamında Takat'ta 'Tokat İli Bölge Düzeyi Tatbikatı' yapıldı. Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de gerçeği aratmayan tatbikatta yer alarak, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Tokat'ta düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 ilin etkilendiği merkez üssü Tokat olan ve saat 10.00'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosunda ilk önce masa başı tatbikatı ardından saha tatbikatı gerçekleştirildi. Bayburt AFAD İl Müdürlüğü personellerinin de de dahil olduğu tatbikatta, Bayburt AFAD İl Müdürlüğü, gelen ihbarlar neticesinde depremden en fazla etkilenen konumlardan biri olan Ordu'nun Aybastı ilçesine intikal ederek, burada arama kurtarma ve müdahale çalışmalarında bulundu. Tatbikatta, ekiplerin müdahale kapasitelerinin arttırılması ve eksiklerin görülerek giderilmesi amaçlandı. Gerçeği aratmayan tatbikat, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında VKS üzerinden depremden etkilenen illerin valileriyle toplantı gerçekleştirmesiyle son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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