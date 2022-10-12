TOKİ'den "Sümeyra Tuncer" ile ilgili açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sümeyra Tuncer, İdaremize 31 Ekim 2018 tarihinde naklen atanmıştır. Tuncer, İdaremizde görev yaptığı süre içerisinde rapor kullanmamış olup yasal yıllık izinlerini kullanmıştır. Ayrıca görevi dışında herhangi bir ticari kazanç getirici işle iştigal etmemektedir" denildi.

TOKİ Başkanlığı tarafından, TOKİ'de uzman olarak çalışan Sümeyra Tuncer ile ilgili basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada 14 Ocak 2014 ila 1 Mayıs 2018 arasında TOKİ iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret Anonim Şirketi personeli olduğu, TOKİ'de geçici görevli olarak görev yapmakta iken, söz konusu görevinden 1 Mayıs 2018'de tarihinde ayrıldığı belirtildi.

"Bilahare, adı geçen Kütahya Belediyesi'nde göreve başlamış olup, 657 sayılı Kanunun ilgili yasal hükümleri çerçevesinde Kütahya Belediyesi'nden İdaremize 31 Ekim 2018 tarihinde naklen atanmıştır" ifadeleriyle Tuncer'in TOKİ'ye atanış süreci hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sümeyra Tuncer, İdaremizde görev yaptığı süre içerisinde rapor kullanmamış olup, yasal yıllık izinlerini kullanmıştır. Ayrıca Uzmanlık görevi dışında herhangi bir ticari kazanç getirici bir işle iştigal etmemektedir. Ancak bu personelimizle ilgili bu konunun çeşitli zamanlarda gündeme taşınmasını anlamakta zorluk çektiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu tip asılsız haberlerle TOKİ'nin gündeme getirilerek vatandaşlarımızın meşgul edilmesi ve kurumu yıpratmaya yönelik art niyetli faaliyetler olarak görüyoruz. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur." - ANKARA