TOKİ Projesi Mağdurları Yükselen Fiyatlara Tepkili - Son Dakika
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TOKİ Projesi Mağdurları Yükselen Fiyatlara Tepkili

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Aksaray'daki TOKİ projesinin altı yıldır tamamlanmaması ve artan fiyatlar, hak sahiplerini zor durumda bıraktı.

28.10.2024 13:44
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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da İstiklal Mahallesi'nde 694 konuttan oluşan TOKİ projesinin altı yıldır bitmesini bekleyen hak sahipleri, konut fiyatının yükseltilmesi nedeniyle taksitleri ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Emekli Yusuf Çağlayan, "Altı yıldır mağdur durumdayız. 149 bin liraya sözleşme yaptık ama şimdi 2 milyon 415 bin lira şu an. Taksitleri nasıl ödeyeceğiz" dedi.

Aksaray'da bulunan İstiklal Mahallesi'nde 2018 yılından bu yana yapılması planlanan ve 6 yıldır bitmeyen 694 konutlu TOKİ projesi, şimdi de yüksek fiyat nedeniyle hak sahiplerinin tepkisini çekti. Proje şantiyesine toplanan vatandaşlar, projenin 150 bin civarına mal olacağının söylendiğini, ancak şu anda 2,5 milyon TL civarında bir ödemeyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Enflasyon oranında artış bekliyorduk ama afaki bir artışla karşılaştık, şok olduk"

2019 yılından TOKİ'ye müracaat ettiğini söyleyen hak sahiplerinden İsmail Karabay şunları söyledi:

"O zamanlar TOKİ'nin şartları bize uygun geliyordu, ödemesi bizim için uygundu. Lakin aradan altı yıl geçti, tabii altı yıl boyunca sabırsızlıkla bekledik biz TOKİ'nin evinin yapılmasını. Altı yıl önceki şartlarda bekliyorduk, enflasyon oranında bir artış bekliyorduk ama afaki bir artışla karşılaştık, gerçekten şok olduk. Bu şekilde biz beklemiyorduk ve bu şartlarda bizim ödememiz mümkün değil. Bütün arkadaşlar onun için burada şu anda. 2019 yılındaki şartlara uygun bir şekilde, enflasyona orantılı bir artış bekliyoruz. Bu artış çok yüksek, memur maaşına endeksli artış gerçekten olmayacak bir şey. Biz TOKİ'nin yeniden değerlendirmesini, uygun bir şekilde bize bir fiyat çıkarmasını bekliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 6 yıl boyunca kirada oturduk, bu arada kira da ödedik. Onun öncesinde bir ön ödeme yaptık, 8 bin lira 3+1 konutlar için. Şu an çıkmak istersek 8 bin lira bize teklif ediyorlar, çok mantıksız bir şey. O günün şartlarını kabul etmiyorlar ama bizim yatırdığımız 8 bin lirayı geri iade etmek istiyorlar o da bizim için uygun değil."

"11 bin lira ile geçiniyorum, elimdeki maaşla ödemeye çalışacağım"

TOKİ'ye yazılalı altı sene olduğunu ve eşinin üç yıl önce hayatını kaybettiğini belirten hak sahibi Gülenda Aksoy ise "2019'da eşimin engelli durumundan girmiştim, eşim vefat etti. 11 bin lira maaş ile geçiniyorum. Şu an bizimki esnaf değil engelliden ayrılan TOKİ 2+1 daire zor öderim. Elimdeki maaşla ödemeye çalışacağım, peşinatı yatıracağım. Geri kalanı da taksitle ödemeye çalışacağım çocuklar yardım ederse. Ben şu an kızımın evinde oturuyorum, bir evim bile yok. Zor bu ödemeler bize, o zaman ucuz dediler yazıl dediler yazıldık. Ama şimdi biz zor öderiz, bunu devlet çözecek. Bu insanlar mağdur hep burada" dedi.

"150 bin liraya mal olacağını söylediler, taksit ödemesi 23 bin 500 lira"

2018 yılından TOKİ'ye başvurduğunu ifade eden Bekir Akçay, "2018'de başvurduk TOKi'ye Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan. O zaman ön ödeme bankaya 8 bin lira yatırdık ve bize başvuru ile birlikte toplamda 150 bin liraya mal olacağını söylediler. Şu anki kura çekiminde bana çıkan 3+1 daire, 3. kat 23 bin 500 lira taksit olarak ödemesi çıkıyor. Ön peşinat da şu an bankaya ödememiz gereken para 315 bin lira. Şu an bütün esnaf arkadaşlarımız ile birlikte ve buradaki mağdur insanların bu parayı ödeyemeyeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Çevre Şehircilik Bakanımızdan bu konuya bir el atmalarını rica ediyoruz. Bu şekilde olan insanların durumlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Ben daha önce kiradaydım, 2 senedir babamın evinde oturuyorum. 2+1 babamın adına çıkmıştı orada oturuyorum, buraya da kendi adıma yazılmıştım kendim oturmak için almıştım. Ama bu bütçeyle ödememiz zor ve memur maaş artışı oranına göre altı  ayda bir zam geleceğine göre 23 bin 500 lira 6 ay sonra 25 bin lira daha sonra 28 bin lira olarak devam eder. Şu an gelirim aylık 25 bin lira. Ödemeler yüksek geldiği için arkadaşlarla o yüzden buraya toplandık. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan bu konuya el atmasını istiyoruz" sözlerini kullandı.

"149 bin liraya sözleşme yaptık ama şimdi 2,5 milyon liradan aşağıya fiyat göstermediler"

Emekli vatandaş Yusuf Çağlayan ise "Altı yıldır mağdur durumdayız. 149 bin liraya sözleşme yaptık ama şimdi 2,5 milyon liradan aşağıya fiyat göstermediler. TOKİ'nin bize yardım etmesini diliyorum. 2+1 evler 2 milyon 415 bin lira şu an. Ama tabii bu memur maaşlarına endeksli olunca daha da artacak. Bir kolaylık istiyoruz, ödemeler 10-12 bin lira arası diyorlar, emekliyim" dedi.

TOKİ Projesi Mağdurları Yükselen Fiyatlara Tepkili
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TOKİ Projesi Mağdurları Yükselen Fiyatlara Tepkili - Son Dakika

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