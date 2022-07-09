Japonya'da bulunan Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Tokyo ve çevresinde yaşayan birçok farklı milletten Müslüman, erken saatlerde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camisi'ne akın etti.
Yoğun katılım nedeniyle namaz iki kez kılınırken, namaz sonrası düzenlenen yardım etkinliğine ilgi büyük oldu. Bayram namazını kılmak ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar ile bu önemli günü karşılamak için Tokyo Camisi'ne geldiğini belirten Ürdün vatandaşı Ahmed Cedid, "Dünya genelindeki tüm Müslümanlara bayram vesilesiyle barış, refah ve mutluluk diliyorum" dedi.
Son Dakika › Yerel › Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı - Son Dakika