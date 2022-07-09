Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı - Son Dakika
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Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı

09.07.2022 11:43

Japonya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nda Tokyo Camisi'nde bayram namazı kıldı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle namaz kılmak isteyen Müslümanlar sıraya girdi, namaz arka arkaya iki kez kılındı. Hutbeler Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okundu.

Japonya'da bulunan Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Tokyo ve çevresinde yaşayan birçok farklı milletten Müslüman, erken saatlerde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camisi'ne akın etti.

Tokyo Camisi'ne cemaat sığmadı, bayram namazı iki kez kılındı

YARDIM ETKİNLİĞİNE DE İLGİ BÜYÜK OLDU

Yoğun katılım nedeniyle namaz iki kez kılınırken, namaz sonrası düzenlenen yardım etkinliğine ilgi büyük oldu. Bayram namazını kılmak ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar ile bu önemli günü karşılamak için Tokyo Camisi'ne geldiğini belirten Ürdün vatandaşı Ahmed Cedid, "Dünya genelindeki tüm Müslümanlara bayram vesilesiyle barış, refah ve mutluluk diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı - Son Dakika
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