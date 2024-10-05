Tokyo'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokyo'da Filistin İçin Protesto

Tokyo\'da Filistin İçin Protesto

Tokyo'da yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'deki eylemlerine karşı protesto düzenledi.

05.10.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek için protesto yürüyüşü düzenledi. "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Acil ateşkes" sloganları atan göstericiler, İsrail'e soykırımını durdurma çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamlar 1. yılına yaklaşırken, Japonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Filistin İçin Küresel Eylem Günü" kapsamında Tokyo'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in soykırımına tepki göstermek için Shibuya semtinde protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. "Nehirden denize özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "İşgale hayır" ve "Acil ateşkeş" gibi sloganlar atan göstericiler, İsrail'e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise harekete geçme çağrısı yaptı.

"Herkesi İsrail'i boykota çağırıyoruz"

İsrail'in soykırımına tepki göstermek için yürüyüşe katıldığını belirten Japon vatandaşı Yuki Aoba, "Japonya hükümetinin giderek artan suç ortaklığına tanık olduğumuz için İsrail'i saldırılarının birinci gününden bu yana protesto ediyoruz" dedi. Düzenlenen yürüyüşle Tokyolulara İsrail soykırımını durdurana kadar susmayacaklarını göstermek istediklerini belirten Aoba, "Hükümeti, şirketleri ve insanları İsrail'i boykot etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir Yahudi olarak sesimi çıkarmam gerektiğini düşündüm"

Japonya'da yaşayan ABD vatandaşı Michalle Goldsmith ise İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının neredeyse 1 yıldır devam ettiğini belirterek, "Özellikle bir Yahudi olarak sesimi çıkarmam ve yaşananların kabul edilebilir olmadığını insanlara anlatmam gerektiğini düşündüm" diye konuştu. "Dünyanın bu soykırımı acilen durdurmak için harekete geçmesini istiyoruz" diyen Goldsmith, bu yüzden bugünkü protesto yürüyüşünün düzenlendiğini vurguladı.

"Herkesin sorumluluğu var"

Japonya'da yaşayan İngiltere vatandaşı Henry Berry de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in soykırımının dozunun arttığını belirterek İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'nın ardından son olarak Lübnan'da şiddete başvurduğunu söyledi. "Dünyanın neresinden olursanız olun, bir şeyler yapmaya çalışmak, yapamazsanız da hükümetlerinize İsrail'i durdurmak için baskı yapmak gibi bir sorumluluğunuz var" diyen Berry, kitlesel tepkilerin olumlu değişimlere yol açabileceğini hatırlattı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Japonya, İsrail, Yerel, Dünya, Japon, tokyo, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokyo'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tokyo'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement