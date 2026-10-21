Tomarza'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tomarza'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve trafik eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tomarza\'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve trafik eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde verilen eğitimde öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi anlatıldı; eğitimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde; öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından verildi.

Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüAcil DurumGüvenlikTomarzaGüncelEğitimTrafikÇocukYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Özgür Özel görmesin Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:02
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:27:17. #7.12#
SON DAKİKA: Tomarza'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve trafik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei