Tomarza\'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve trafik eğitimi verildi

Tomarza'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve trafik eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde verilen eğitimde öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi anlatıldı; eğitimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.
Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde; öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından verildi.
Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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