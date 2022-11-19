Tonlarca fındığı alarak kayıplara karıştığı öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Tonlarca fındığı alarak kayıplara karıştığı öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı

19.11.2022 11:46

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tonlarca fındığı alarak parasını ödemeden kayıplara karıştığı öne sürülen muhtar ortaya çıktı. Kendisinden haber alınamadığı için onlarca kişiyi dolandırdığı düşünülen mahalle muhtarının 34 gündür hastanede psikiyatri tedavi gördüğü öğrenildi. Tedavi sonrası görevine dönen muhtar, "İddiaları duyduğumda çok üzüldüm, ben köyümü dolandırmadım" şeklinde konuştu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde fındık alım-satım işi de yapan Muhtar Murat Ali Duman'ın onlarca kişiden, tonlarca fındık aldığı ve parasını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Bir süre muhtardan haber alamayan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise dolandırıldıklarını düşünerek, muhtarın ofis ve evini boşalttığını, kendisinin yanı sıra yakınlarına da bir türlü ulaşamadıklarını söylemişlerdi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Onlarca kişiyi dolandırıldığı iddia edilen muhtar ortaya çıktı. Muhtarın 6 Ekim 2022 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi olduğu öğrenildi.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Tedavi süreci biten Duman, muhtarlık görevine geri döndü. Kendisi hakkında çıkan iddiaları duyduğunda yaşadığı üzüntüyü belirten Murat Ali Duman, 35 ton fındık borcunun olduğunu ve bunun arkasında durduğunu ifade etti. Mahallelisi ise borcunu kısa bir süre içerisinde kapatacağını söyleyen Duman'ı tekrardan görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"34 GÜN TEDAVİ GÖRDÜM"

Başından geçen olayı anlatan Murat Ali Duman, "3 Ekim 2022 tarihinde Adapazarı'na çocuklarımın yanına gittim. 4 Ekim tarihinde tekrar Caferiye'de bulunan evime geldim. 5 Ekim'de rahatsızlandım, oğlum aramış ulaşamamış telefonuma. Ruhsal sağlık sorunlarım vardı ve oğlum haber alamayınca geldi o şekilde bulunca beni taksiyle Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürdü. Orası da 6 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Psikiyatri bölümüne ambulansla sevk etti. ve 6 Ekim Çarşamba gününden 9 Kasım tarihine kadar 34 gün psikiyatri servisinde tedavi altına alındım. 9 Kasım'da taburcu oldum ve derhal ertesi gün bağlı olduğum Kocaali İlçe Kaymakamlığına geldim. Burada gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra tekrardan muhtarlık görevime döndüm. Şuanda görevimin başındayım, halkımın yanındayım, muhtarlığımdayım" dedi.

"İDDİALARI DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

35 ton fındık borcunun olduğunu ve bunu ödeyeceğini aktaran Duman, "Aldığım fındığı hırsızlık olabilir düşüncesiyle ben iş yerinde hiçbir zaman bekletmiyorum. Günlük aldığım fındığı fabrikaya satıyorum. Kesinlikle 'dükkanını, iş yerini boşalttı' iddiaları asılsızdır. Yapılan iddiaları duyduğumda çok üzüldüm, ben köyümü dolandırmadım. Köylülerden 100 ton fındık aldığım iddiası var ama benim resmi defterim ve kayıtlarımda 35 ton fındık aldığım var. Yani 35 ton fındık borcum var vatandaşa. Ben bu borcun arkasındayım. Babama ait 3 parça tarla var, ailem arkamda bu tarlaları satıp bu borcu ödeyeceğim. Kime ne borcum varsa ödeyeceğim, kimsenin bende kuruş alacağı kalmayacak. Ben borcumun arkasındayım, borcum 35 tondur. Bunu da en kısa zamanda ödeyeceğim" diye konuştu.

Mahalleli Şaban Karaman, "Muhtarımız döndü ve böyle sıhhatli gördüğümüz için çok memnunuz" derken İsmet Çelik, "Muhtarımız sağlığına kavuştu. Zaten söylenen iddiaların asılsız olduğuna biz inanıyorduk" şeklinde konuştu. Ali Karaman ise "Muhtarımız hastaydı, rahatsızdı. Geldi ve görevine devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Sakarya, Kocaali, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tonlarca fındığı alarak kayıplara karıştığı öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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