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TÖP İstanbul İl Örgütü, intihar girişimi sonrası eylem yaptı - Son Dakika
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TÖP İstanbul İl Örgütü, intihar girişimi sonrası eylem yaptı

Toplumsal Özgürlük Partisi İstanbul İl Örgütü, Maltepe Piazza AVM'de bir yurttaşın borçları nedeniyle intihar girişiminde bulunmasından bir gün sonra aynı noktada eylem yaptı. TÖP üyeleri, 'Biz bu ölüm düzenini kabul etmiyoruz. Bu ölüm düzenine, bu sefalet düzenine mahkum değiliz' dedi.

29.12.2023 - 20:38,
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Toplumsal Özgürlük Partisi İstanbul İl Örgütü, Maltepe Piazza AVM'de bir yurttaşın borçları nedeniyle intihar girişiminde bulunmasından bir gün sonra aynı noktada eylem yaptı. TÖP üyeleri, "Biz bu ölüm düzenini kabul etmiyoruz. Bu ölüm düzenine, bu sefalet düzenine mahkum değiliz" dedi.

İstanbul Maltepe Piazza AVM'de bir kişi, alışveriş merkezinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanarak Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Ç. İsimli kişinin borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Dün yaşanan intihar girişiminin ardından, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) İstanbul İl Örgütü bugün aynı yerde eylem düzenledi.

"Ölüm düzenine karşı mücadeleye" pankartı açan TÖP üyeleri, AVM'deki yurttaşlara şöyle seslendi:

"Bu AVM'de bir yurttaş intihar etti. Bu ülkede insanlar 'borcum var, çocuklarım aç' diyerek intihar ediyorlar. Biz bu ölüm düzenini kabul etmiyoruz. Bu ölüm düzenine, bu sefalet düzenine mahkum değiliz. Günlerdir Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılar alıyorlar, bu kurulda bizler yokuz, bize kimse fikrimizi sormuyor ve 17 bin lira bir ücreti kabul ediyorlar. Biz bu ücreti kabul etmiyoruz. Her gün kiralara, elektriğe, suya, her şeye, en temel ihtiyaçlarımıza zam gelirken 17 bin liralık bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz"

"Asgari değil, insanca yaşam" sloganı atan TÖP üyeleri ile özel güvenlik görevlilerin arasında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından eylem sonlandırıldı.

TÖP İstanbul İl Örgütü, intihar girişimi sonrası eylem yaptı
Kaynak: ANKA
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