Eskişehir Küllüoba Höyüğü'nde 1996 ile 2023 yılları arasında sürdürülen çalışmaları aktaran arşiv fotoğraflar ile Eskişehirli fotoğrafçıların objektifinden yansıyan karelerin oluşturduğu "Toprağın Gizledikleri 5000 Yıllık Bir Kente Yolculuk: Küllüoba Kazısı Fotoğraf Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. EBB ve Halk Ekmek A.Ş.'nin desteklediği Küllüoba Höyüğü kazısında 27. yıl tamamlandı. Çeyrek yüzyılı geçen kazı sürecinin sonunda gelinen durumu kamuoyuna yansıtan ve 1996 yılında Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında başlanan Küllüoba kazısının 2023 yılına kadar geçen sürecinde yapılan çalışmalar "Toprağın Gizledikleri 5000 Yıllık Bir Kente Yolculuk: Küllüoba Kazısı Fotoğraf Sergisi" ile Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. Sergide, kazının ilk döneminden arşiv fotoğraflar, kazıda çıkarılan eserlerin bulgu fotoğrafları ve Eskişehirli amatör fotoğrafçıların kazı çalışmaları sırasında çektiği fotoğraflar bulunuyor.
EBB Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda yapılan açılış törenine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1996 yılında kazının ilk başkanlığını yapan Prof. Dr. Turan Efe, 2019 yılından bu yana kazı başkanlığı sürdüren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, fotoğraf tutkunları, davetliler ile çok sayıda sanatsever katıldı.
Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, sergide emeği geçenleri kutlarken, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, "Seyitgazi ilçemizde yer alan bu önemli alandaki çalışmalar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimizi sürdüreceğiz. Kazı başkanlarımız başta olmak üzere çalışmalarda ve sergide emeği geçen herkesi kutluyor, tüm hemşehrilerimi bu önemli sergiyi görmeye davet ediyorum" dedi.
Prof. Dr. Turan Efe de serginin kendisi için ayrı bir anlama sahip olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Murat Türkteki de Turan Efe başta olmak üzere 1996 yılında başlayan kazı çalışmalarına bugüne kadar emek verenlere ve serginin hazırlanmasında katkı sunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri ve sanatseverler eserleri yakından inceledi.
Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'ndaki sergiyi 20 Şubat 2024 tarihine kadar görebilecek.
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