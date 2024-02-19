Toprak kayması sonucu kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Yerel

Toprak kayması sonucu kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Toprak kayması sonucu kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları AFAD tarafından aralıksız sürdürülüyor. Bölgeye personel, araç ve ekipman sevk edilerek yüksek teknolojik cihazlarla göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonlar belirlendi. Gece gündüz devam eden çalışmalarda binlerce personel, araç ve iş makinası, aydınlatma kulesi, jeneratör, drone, georadar ve jeoradar aktif olarak görev yapıyor. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

19.02.2024 23:04
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Toprak kayması sonucu kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

ERZİNCAN - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihinde bir maden ocağında toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 vatandaşımız göçük altında kaldı. Türkiye Afet Müdahale Planı hemen devreye alındı. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ivedilikle harekete geçirildi; bölgeye personel, araç ve ekipman sevk edildi. Yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşlarımızın olabilecekleri lokasyonlar belirlendi. Alan havadan ve karadan tam donanımlı cihazlarla sürekli taranıyor. Gece gündüz devam eden çalışmalarda, 2 bin 680 personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, georadar, jeoradar aktif olarak görev yapıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toprak kayması sonucu kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toprak kayması sonucu kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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