Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 23 Nisan\'da koltuğunu öğrenciye devretti

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Toroslar Yusuf Bayık İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eylül Kutlu'ya devretti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Mersin'in Toroslar ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede Toroslar Yusuf Bayık İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ı ziyaret etti.

Minik öğrenci Eylül Kutlu'nun başkanlık koltuğunu bir günlüğüne devraldığı ziyarette, Yusuf Bayık İlkokulu öğrencileri Miran Mert, Berfin Özer ve Muhammed Emin Yılgın da hazır bulundu. Okul Müdürü Ferda Yıldız Yakut ve öğretmenleri de öğrencilerine eşlik etti.

Başkan Yıldız, misafirlerini kapıda tek tek karşılayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, heyecanlarını ve hayallerini paylaştı.

"Her yıl 23 Nisan'da çocuk festivali yapılsın"

İlçede yürütülen hizmetler ve belediyenin işleyişi hakkında bilgiler veren Başkan Yıldız'ın koltuğunu emanet alan minik Eylül, Toroslar Belediye Başkanı olarak yapmak istediği çalışmaları anlattı. İlk olarak her yıl 23 Nisan günü çocukların eğlenebileceği, etkinliklerin yapıldığı bir çocuk festivali düzenlemek istediğini aktaran Eylül Kutlu, diğer çalışmalarını da açıklayarak, "İkinci olarak, sokaktaki dostlarımıza karşı duyarlılığı artırmak için mahallelere su, mama konulacak alanlar oluşturmak ve buraların görevliler tarafından takip ettirilmesi, başıboş bırakılmamasıdır. Üçüncü olarak yeşil alanların ve çocuk oyun alanlarının çoğaltılması, sportif amaçlı tesislerin mahallelerde kolay ulaşılabilecek yerlerde olması, dördüncü olarak kadınlarımızın ev ekonomilerine ve kendilerine katkı sağlaması amacıyla mahallelerde kurulan semt pazarlarında, onlar için yer ayarlanması ve belediye tarafından da kadınların kendi ürettiklerini pazarlamalarına destek verilmesini istiyorum. ve son olarak da Yusuf Bayık İlkokulu'nun bahçesine öğrencilerin teneffüslerde oynayabileceği survivor parkı yaptıracağım. Belediye Başkanı olarak özellikle sahada yapılan tüm çalışmaları denetleyeceğimize, halkımızı her zaman dinleyeceğimize şahsım ve ekibim adına söz veriyorum" dedi.

Minik Eylül, Toroslar Belediye Başkanlığı koltuğunu kendisiyle paylaşan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a da teşekkür etti.

"Çocukların mutlu olduğu dünyada herkes mutlu olur"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise koltuğunu 23 Nisan'da bir günlüğüne Eylül'e devretmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek; "23 Nisan çok önemli bir gün. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O günden bugüne ülkemizde milletvekili ve belediye seçimleri yapılıyor. Eylül başkanımın önerisiyle seneye çok büyük bir çocuk festivali yapmalıyız ve hazırlıklara başlamalıyız. Çocukların mutlu olduğu dünyada herkes mutlu olur. Çünkü onlar geleceğimiz. Bu ziyaretten dolayı da mutlu oldum ve koltuğumu güvenle teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız, belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmanın önemine vurgu yaparak; "Kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkımızın bütünüyle hepimiz elimizi taşın altına koyalım ve bu kenti daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha kaliteli hale getirelim. Toroslarımızda ihmal edilmiş epey işler var. Ancak Toroslar'ın güçlü bir kaynağı, ciddi imkanları da var. Zengin bir bütçeye sahip. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olduğumdan dolayı biliyorum. Bu kaynakları rasyonel kullanabilirsek, har vurup harman savurmazsak sorunları daha kısa sürede çözebiliriz" şeklinde konuştu. - MERSİN