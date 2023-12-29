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Toroslar Belediyesi Yeni Yıl Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi Yeni Yıl Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde ilçe genelindeki denetimlerini artırdı. Zincir marketler, fırınlar, pastaneler ve kuruyemişçilerde fiyat etiketi, gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını amaçladıklarını belirtti.

Toroslar Belediyesi Yeni Yıl Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı
29.12.2023 - 16:20,
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin denetimlerini yeni yıl öncesinde daha da artırdı.

Ekipler bu çerçevede, zincir marketler, fırın, pastane, unlu mamul imalatı yapan işyerleri ile ve kuruyemişçilerde fiyat etiketi, gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Gıdalar, üretimden paketleme aşamasına kadar sıkı bir şekilde kontrol edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarıdır" dedi. Tüm hemşehrilerinin yeni yılını da kutlayan Başkan Yılmaz; "Toplum sağlığını tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması, haksız kazancın ve fahiş fiyatın önüne geçmek için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerimiz, yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Kurallara uyan ve vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutan esnaflarımıza da bu konuya gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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